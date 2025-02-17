В ДТП попала машина, которая отвозила покойных в крематорий.

В минувшие выходные во Владимирской области в ДТП попал автомобиль, который перевозил тела для кремации. В результате гробы с покойными оказались прямо на проезжей части. Подробности — в материале .Жуткие фотографии опубликовали в группе «Подслушано Вязники ». Никто из живых людей в результате аварии не пострадал.Не справился с управлениемКак уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель грузового автомобиля Mercedes не справился с управлением в районе деревни Чудиново в Вязниках. По предварительной информации, на трассе он нарушил дистанцию с попутно следующей фурой DAF. После машину занесло, и она столкнулась с ехавшим впереди автомобилем LADA Granta.В результате из прицепа грузовика посыпались гробы. Они оказались на дороге.«Во время происшествия повредился борт автомобиля, из которого на проезжую часть выпало несколько гробов. В кратчайшие сроки предприняты необходимые меры для перегрузки, транспорт продолжил движени», — отметили в Госавтоинспекции.Недоступная кремацияВодители и пассажиры столкнувшихся автомобилей не пострадали. Оказалось, что Mercedes следовал в Нижний Новгород. Там находится крематорий, в который доставляют тела из Владмирской области. Также усопших отвозят в Москву. Местные ритуальные агентства указывают, что в стоимость организации кремации включена транспортировка тела в столицу или Нижний Новгород, а праха — обратно во Владимир. Стоимость ритуальной услуги составляет от 45,5 до 53,5 тысяч рублей.«Этот вид захоронения является экологически чистым и менее затратным финансово, нежели традиционные похороны», — отмечают похоронные службы.В самом Владимире крематория нет, несмотря на то факт, что к началу 2025 года в регионе сложилась напряженная обстановка с захоронениями. Погосты в области переполнены, однако в декабре жители Суздальского района . В последний раз слухи о возможном обустройстве крематория во Владимирской области обсуждали в 2020 году. Но с того момента ситуация не изменилась.Российские города испывают дефицит мест захоронений, при этом страна находится на последнем месте в мире по обеспеченности населения крематориями. На данный момент учреждения есть в 27 городах. На один крематорий приходится примерно 5 млн человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге на кремацию приходится 70% похорон.Например, в Калуге ситуация точно такая же, как во Владимире. В городе нет своего крематория, поэтому тела доставляют в Москву или Тулу. Собственных учреждений в европейской части России нет в Рязани, Чебоксарах, Саратове, Самаре, Ульяновске и Твери.