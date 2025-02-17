Невероятно, фантастично, незабываемо – такие отзывы оставили зрители концерта, который можно смело назвать уникальным.

Невероятно, фантастично, незабываемо – такие отзывы оставили зрители концерта, который можно смело назвать уникальным. 15 февраля на площадке театра «Совенок» выступили легендарные музыканты - Марко Мендоса и Роман Мирошниченко. Специальный гость этого необычного сейшена – певица Стасиес (Stasyes). Всех троих, как ни парадоксально это покажется многим, Киржач объединил неслучайно.На уровне космосаНам посчастливилось увидеть, как участники концерта репетируют. Марко Мендоса вдумчиво и неспешно повторял со Стасиес отрывки композиций, показывал нужную тональность, аплодировал певице и, кажется, получал настоящее удовольствие от происходящего. Роман Мирошниченко проигрывал свои партии камерно. Не было ни намека на пафосность. То, что в этот момент делали музыканты, захватывало своей искренностью и открытостью. Хотя на сцене стояли легенды!Марко Мендоса является одним из самых известных бас-гитаристов мира. Его инструмент звучит не только на лучших релизах хард-н-хэви, но и пластинках в стиле госпел, джаз-фьюжн и ритм-н-блюз, на которых он нередко выступает в роли вокалиста и продюсера.Гитарист Роман Мирошниченко – четырёхкратный лауреат премии TheIndependentMusicAwards, призёр конкурсов IAMA и USA SongwritingCompetition, трёхкратный номинант HollywoodMusicInMediaAwards, пятикратный лауреат GlobalMusicAwards. Он заслуженно считается одним из лидеров современной фьюжн-сцены.Молодая певица Стасиес рядом с грантами выглядела очень достойно. Она с 12 лет была участницей шоу «Голос», сейчас дает сольные концерты в городах-миллионниках, работает над своими альбомами. У нее великолепный голос, невероятное обаяние, которыми она покоряет слушателей.О том, как это трио сошлось на одной сцене в Киржаче, рассказал Роман Мирошниченко, еще раз доказав, что настоящий талант никогда не делит своих зрителей. Более того, он стремится подарить привилегию тем, кто нечасто может оказаться в лучших залах страны, не говоря уже о Европе и мире.- С известным меценатом, жителем Киржача Евгением Федоровым мы стали активно сотрудничать. Впервые я приехал сюда в конце прошлого года с творческим вечером со своей группой. Нас настолько хорошо приняли зрители, что мы решили перманентно в Киржаче бывать с новыми проектами.Как только выяснилось, что наш тур с Марко Мендоса подтверждается, я сразу предложил Евгению Сергеевичу уникальную возможность сделать настоящий праздник в Киржаче, подарить горожанам качественную рок-музыку, увидеть легенду рок-музыки, музыканта с огромным опытом. Марко выступал с группами: Thin Lizzy, Blue Murder, Whitesnake, Ted Nugent, Neal Schonи Soul SirkUS. Также работал с Оззи Осборном, Девидом Ковердэйлом и Джоном Сайксом. У него большая дискография, меломаны его знают, как одного из самых харизматичных рок-бас-гитаристов. Несмотря на возраст, он и выглядит эффектно, и каждый концерт отрабатывает на большом драйве. Уверен, сегодняшний концерт не станет исключением, - сказал музыкант.Он рассказал, что с Евгением Федоровым они в шутку сравнили приезд Марко Мендоса с прилетом инопланетян в Киржач. Как и в каждой шутки, в этой есть своя доля очевидной правды: Марко сегодня один из очень немногих западных музыкантов, которые не боятся санкций и приезжают с концертами в Россию.Привилегии от легендыРоман Максимович – советник губернатора Александра Александровича Авдеева. И в день концерта успел посетить фестиваль юных дарований, вдохновив его участников своим напутствием. Он откровенно признается, что Владимирская область всегда будет у него в приоритете.«Я могу другим отказать, а даты оставить для региона-33, это, можно считать, привилегией всем жителям области, и, конечно, киржачанам. Я хочу максимально расширять культурную жизнь и палитру региона и приятно удивлять», - сказал Роман Мирошниченко.Он поделился планами на нынешний год, отметив, что скоро намерен провести в области уже полюбившиеся фестивали «Мир гитары» и «Джаз-мост». Второй, с большой долей вероятности, пройдет в Киржаче, где находится самый длинный деревянный пешеходный мост в России.- Найдем красивую локацию и привезем сюда ведущих джазовых музыкантов, - поделился планами Роман Максимович. - Мы согласуем с Евгением Федоровым, как это лучше сделать. Он здесь генератор всех идей, его все знают и уважают. Уверен, что благодаря таким людям в плане культуры, туризма у Киржача открываются великолепные перспективы.С молодой певицей Стасиес Роман Мирошниченко познакомился на ее концерте.«Был полный зал, великолепная атмосфера и отличный прием. И я решил, почему бы нам пару совместных номеров не сделать с Марко Мендоса?! В первую очередь, это хороший опыт на всю жизнь, и в плане карьеры хорошая веха», - вспомнил он.Сама Стасиес рассказала, что сначала очень нервничала, переживала, что сделает что-то не так, но Марко Мендоса успокоил. Он признался, что очарован ее голосом, а сама певица напомнила ему одну из дочерей.- Мне интересно, как все пройдет, хочется поймать ощущение драйва от музыканта. От него идет бешенная энергия. На репетиции он делился опытом, что и как правильно сделать, это очень ценно, - рассказала певица.В том, что Марко заряжает драйвом и позитивной энергией, убедились и журналисты во время его короткого интервью перед выступлением. Он признался в любви к зрителям из России, отметив их сердечность и доброе расположение духа.- Мне понравилось предложение Романа и Евгения выступить в небольшом городе Киржач. Здесь открытые и сердечные жители. Уверен, что им понравится наш концерт, во всех городах России нас принимали отлично. А здесь мы еще и приготовили сюрприз по имени Стасиес. У нее прекрасный голос и отличные данные. Вы увидите, зрители останутся очень довольны! – пообещал музыкант-легенда.Все будет рок-н-ролл!Так оно и было! С первых же аккордов зал активно стал подпевать и хлопать. Развернувшаяся феерия жанров и звуков, в которой главную партию забрал Марко, но при этом дал возможность коллегам выступить на максимуме, завораживала и увлекала. Музыка в стиле ритм-н-блюз и джаз-фьюжн раскачала зрителей так, что они не дали музыкантом уйти. Аплодировали настолько дружно, что концертная программа продлилась еще на несколько композиций. А потом была автограф-сессия, в которой каждый зритель мог пообщаться с мировыми знаменитостями.Один из зрителей, житель города Киржача, музыкант и любитель рока Антон Иванов признался, что в какой-то момент потерял ощущение реальности – будто все происходило не в родном городе, а на сцене модного танцпола в европейской столицы.- Еще когда был подростком, мы штудировали отечественную и западную музыку, и, конечно, я хорошо знаю творчество Марко Мендоса. Но никогда не думал, что окажусь на его концерте, не выезжая из Киржача. Отличный звук, любимые композиции и много-много драйва было сегодня. По-другому и невозможно, когда на сцене такие мастодонты рока как Роман Мирошниченко и Марк Мендоса. Рад был видеть Стасиес и по-доброму ей завидую. Она показала себя отлично! - сказал Антон.Прекрасное послевкусие и ощущение драйва, заряженности на позитив и доброту сохранится у зрителей этого необычного концерта надолго. И за это отдельная благодарность Евгению Федорову – человеку-подвижнику, который находится постоянно в поиске и стремится сделать родной Киржач неповторимым и притягательным городом. Ему это блестяще удается.Евгений Сергеевич оставил «за кадром» все детали подготовки концерта, отметив только, что во многом событие сложилось спонтанно, что для рокерской среды – обычное дело.- Как показывает практика, чем спонтаннее организовано событие, тем оно ярче. Это один из примеров того, как повезло, как две вечности сошлись в один и короткий день. Но, несомненно, для Киржача, для людей, которые живут роком, приезд и выступление такого уровня гитаристов и музыкантов, событие. У нас не было никогда такого, и я очень рад, что эта страница открыта, - сказал Евгений Сергеевич.И с этим утверждением согласятся все, кто в этот вечер стал свидетелем потрясающего концерта. Попасть на него явно стоило.