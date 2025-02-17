Сеть смарт-офисов SOK подвела итоги за 2024 год

За 12 месяцев средняя заполняемость всех площадок сети достигла 93%, что на 4% больше, чем в прошлом году, а 6 наших площадок заполнены на все 100%. Этот результат стал следствием растущего спроса на гибкие офисы и расширения сети: в Израиле была открыта 11-я площадка, отвечающая всем требованиям современного экологичного пространства.«2024 год был непростым, но благодаря усилиям нашей команды мы смогли не только преодолеть вызовы, но и достичь рекордных результатов. Мы создаем не просто рабочие пространства, а экосистему, в которой бизнес развивается, идеи находят воплощение, а продуктивность выходит на новый уровень», — заявил Ирек Аллаяров, управляющий партнер сети-смарт офисов SOK.Деловая активность и комьюнитиВ течение года SOK укрепил позиции центра деловой активности: в офисах сети прошло 251 мероприятие, которые посетили 2982 резидента и 1601 нерезидент. Платформа SOK остается местом, где предприниматели и корпоративные клиенты находят новые возможности для роста, взаимодействия и обмена опытом.Кроме того, компания продолжила коллаборации с представителями креативных индустрий, организовав совместно с арт-платформой Borsch выставку «Экспериментальная платформа сотворчества».В SOKе есть партнерские программы для всех сфер жизни: инструменты для обучения, фитнес, бронирование апартаментов, кофейни. На протяжении всего года мы сотрудничали с такими компаниями, как Самолет, Донстрой, Литрес, DDX Fitness, Skillbox, сообщество Изионистов и это только часть наших партнерских программ.Развитие сотрудников и внутренних инициативВ 2024 году SOK запустил корпоративный университет, направленный на повышение квалификации сотрудников. Внутреннее обучение позволяет не только развивать специалистов внутри компании, но и формировать сильное комьюнити, готовое к динамичным изменениям рынка.Программа обучения состоит из 8 блоков, где 15 преподавателей разъясняют все тонкости работы в различных сферах, начиная от управления персоналом и заканчивая цифровизацией.Руководители отделов компании обучают сотрудников SOK, давая возможность глубже разобраться в работе компании, повысить лояльность сотрудников и увеличить вероятность вертикального и горизонтального передвижения по карьерной лестнице.ЭффективностьОдним из ключевых достижений года стала высокая производительность труда: показатель на одного сотрудника составил 26 млн рублей. В 2022 году этот показатель был равен 22 млн рублей на человека. Такой рост связан с увеличением выручки и высокой загрузкой площадок.SOK завершает год с высокими результатами, демонстрируя стабильное развитие и усиливая свои позиции на рынке гибких офисов.