Встретить первый день весны, а также погрузиться в атмосферу древней Руси и народных гуляний можно будет на территории Музея деревянного зодчества в Суздале. Гостей ждет увлекательная

Встретить первый день весны, а также погрузиться в атмосферу древней Руси и народных гуляний можно будет на территории Музея деревянного зодчества в Суздале. Гостей ждет увлекательная программа: конкурсы, состязания, народные забавы, песни и танцы. 1 марта в полдень праздничные гулянья откроет «масленичный поезд» – шествие от ворот главного Музея деревянного зодчества. Весь день для гостей