В Москве стартовала проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, который станет важной частью транспортной инфраструктуры столицы.

В Москве стартовала проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, который станет важной частью транспортной инфраструктуры столицы.Линия соединит два значимых деловых квартала — "Москва-Сити" и "СберСити", расположенный в микрорайоне Рублево-Архангельское. Открытие этой ветки позволит значительно улучшить транспортное сообщение в этом районе, что особенно актуально в условиях растущей деловой активности.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работ на участке от станции "Рублево-Архангельское" до станции "Липовая роща". Он подчеркнул, что этот проект является одним из самых сложных в рамках строительства новой линии, поскольку тоннель проходит под руслом Москвы-реки. Это требует особого внимания и аккуратности при проведении работ, чтобы обеспечить безопасность и надежность конструкции.Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Натали" возьмется за создание 2,4 километра тоннеля за 15 месяцев. Глубина заложения станций варьируется: "Рублево-Архангельское" находится на глубине 16,5 метра, а "Липовая роща" — на 22,5 метра. Наибольшая глубина между этими станциями достигает 24 метров. Это делает проект не только технически сложным, но и интересным с точки зрения инженерных решений.На данный момент уже завершена треть тоннелей будущей ветки. Важно отметить, что новая линия протяженностью 27,6 километра будет включать 12 станций и соединит Московский международный деловой центр (ММДЦ) "Москва-Сити" с Рублево-Архангельским и далее — с Красногорском. Это создаст дополнительные возможности для пересадок на другие линии метро и Московское центральное кольцо (МЦК), что значительно упростит передвижение по городу.Ожидается, что новая линия будет обслуживать около 250 тысяч пассажиров ежедневно. На начальном этапе работы по обслуживанию линии возьмет на себя электродепо "Солнцево", а позже к этому процессу подключится новое электродепо "Ильинское". Поезда, которые будут курсировать по новой ветке, будут современными и произведены в России, что подчеркивает стремление к развитию отечественного производства.Первая часть Рублево-Архангельской линии была открыта еще в 2018 году с двумя станциями: "Деловой центр" и "Шелепиха", которые стали частью Большой кольцевой линии метро. В 2021 году начались активные работы по первому и второму этапам строительства линии от станции "Шелепиха" до "Липовой рощи", длина которых составляет 12,7 километра и включает шесть новых станций.Среди них — "Звенигородская", расположенная вблизи пересечения нескольких ключевых улиц; "Народное Ополчение", которая станет пересадочной на одноименную станцию БКЛ; "Бульвар Генерала Карбышева", проходящая параллельно улице Маршала Тухачевского; "Серебряный бор", находящаяся рядом с Живописной улицей; "Строгино", которая обеспечит пересадку на Арбатско-Покровскую линию; и наконец, станция "Липовая роща", расположенная в Московской области.В июле прошлого года было утверждено проектирование третьего этапа строительства Рублево-Архангельской линии метро, который соединит "Липовую рощу" с "Ильинской" на расстоянии шести километров и добавит две новые станции. Этот проект продолжает развитие столичной инфраструктуры и отвечает на потребности растущего числа жителей и работников в данном районе.Рублево-Архангельская линия метро не только улучшит транспортную доступность двух крупных деловых кластеров, но и станет важным шагом к созданию более эффективной и удобной транспортной системы в Москве. Она позволит сократить время в пути для тысяч пассажиров и сделает поездки по столице более комфортными и быстрыми.