Семьям с детьми до 3 лет будут предоставлять бесплатные услуги няни на три часа в день не более трех раз в неделю.

Правительство Владимирской области запустит с апреля 2025 года программу «Социальная няня». По ней многодетным и студенческим семьям с детьми до 3 лет будут предоставлять бесплатные услуги няни на три часа в день не более трех раз в неделю.Услуга доступна через центры соцзащиты при условии подачи заявления и указания предпочтений по времени и месту. Владимирцы могут получить отказ в участии, если семья не соответствует требованиям или не предоставит документы. Услуга будет действовать полгода с возможностью продления.Напомним, ранее мы писали, что