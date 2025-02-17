Мужчины погибли при исполнении боевых задач.

В последние дни в регионах Владимирской области прошли прощания с участниками специальной военной операции, которые отдали жизнь, выполняя свой долг.16 февраля в Вязниках Владимирской области простились с 30-летним бойцом СВО. Он погиб в августе 2024 года в Сватовском районе ЛНР. Его похоронили на Аллее Славы местного кладбища.15 февраля в Радужном простились с 36-летним военнослужащим. Он служил на Северном флоте и принимал участие в военной спецоперации с её начала. Погиб в зоне конфликта летом 2023 года.Также 14 февраля в Гусь-Хрустальном прошли похороны контрактника, 35-летнего сержанта. Он погиб при выполнении боевого задания. Напомним, ранее мы писали,