Российские компании приготовили громкие премьеры для оружейной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.

Крупнейшая ближневосточная выставка вооружений IDEX 2025 проводится в Абу-Даби один раз в два года. Мероприятие идет под патронажем президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны.В рамках международной оборонной выставки IDEX демонстрируются самые последние, современные разработки в области вооружения и военной техники. Проводятся демонстрационные показы современной техники и стрельбы из различных образцов оружия. В залах демонстрируют радиоэлектронику, системы слежения, роботов, броню, амуницию, оружие, средства первой медицинской помощи и учебные симуляторы. Открытую площадку резервируют для тест-драйвов боевой техники и военного транспорта.Вот лишь несколько из заявленных тематик предстоящего мероприятия: вооружение, электронные средства защиты, баллистические системы, радарные установки, телекоммуникации, оптическая электроника, боеприпасы. А также - военное снаряжение, системы защиты на земле, в воде и воздухе, инженерные установки, противоминные системы, спецтехника.