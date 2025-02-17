В Центре пропаганды изобразительного искусства 21 февраля откроется уникальная выставка «ЗОЛОТОЙ ВЕК. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII-XIX веков». На ней будут представлены 140

В Центре пропаганды изобразительного искусства 21 февраля откроется уникальная выставка «ЗОЛОТОЙ ВЕК. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII-XIX веков». На ней будут представлены 140 произведений из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии. Гравюра появилась в XV веке и быстро набрала популярность из-за относительной дешевизны. Такими рисунками впервые стали иллюстрировать книги. А есть и совсем масштабные