Авария произошла утром 16 февраля.

В страшном ДТП под Суздалем погибли двое детей. Младшему было 10 лет. Он скончался на месте от полученных травм. 14-летний подросток умер в машине скорой помощи. К сожалению, врачи не смогли его спасти. Подробности — в материале .Выехала на встречкуАвария произошла во Владимирской области в воскресенье, 16 февраля, около 8 утра. Столкновение случилось на 235-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое Кольцо». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.Рядом расположено село Торчино — небольшое поселение в Суздальском районе. Дорога в данном участке двухполосная.За рулем малолитражки Kia Venga находилась 50-летняя жительница Подмосковья. На заднем сидении автомобиля находились дети. По предварительной информации, женщина не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Mitsubishi. Второй машиной управлял 62-летний пенсионер. После он врезался в грузовик Scania.На место экстренно прибыли сотрудники ГАИ и врачи скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, оба ребенка умерли в результате ДТП.Осмотрели место трагедииВ управлении Следкома по Владимирской области заявили о проведении процессуальной проверки. После нее в ведомстве могут возбудить уголовное дело по факту аварии с двумя погибшими.По данным следователей, женщина потеряла управление во время обгона. Также госпитализированы двое взрослых — водитель KIA и другой автомобилист. Информация об их состоянии уточняется.«Следователем СК осмотрено место происшествия, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СледКоме.Редакция приносит соболезнования близким и родным.Напомним, что в конце января в ДТП с грузовиком на трассе М-12 в Судогодском районе .