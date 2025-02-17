Полевые занятия с волонтерами «Лиза Алерт» пройдут в субботу, 22 февраля, в Загородном парке во Владимире. Об этом поисковики рассказали в своих соцсетях. Всех желающих научат методикам

Полевые занятия с волонтерами «Лиза Алерт» пройдут в субботу, 22 февраля, в Загородном парке во Владимире. Об этом поисковики рассказали в своих соцсетях. Всех желающих научат методикам поиска пропавших в лесах, а также пользоваться компасом, навигатором и общаться в радиоэфире. Вам нужно лишь прийти в удобной одежде по погоде и с хорошим настроением. Ну и