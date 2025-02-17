Один из них расположен ближе к конюшне и отделяет ее от стартовой поляны «Лыжни России».

Жителям Владимира показали в парке «Дружба», где Магистраль свяжет Пекинку с Нижней Дубровой. Так, потенциальная зона вырубки это два участка. Один из них расположен ближе к конюшне и отделяет ее от стартовой поляны «Лыжни России». Еще один участок будет длиной в 360 метров и шириной в 200 метров. Об этом рассказалНа мероприятие пришло около 30 граждан, которым раздали бланки для участия в общественных слушаниях по вырубке 8,5 гектаров территории лесопарка. В представленном проекте предусмотрено создание рекреационной зоны с возможностью сплошной вырубки, застройки спортивной инфраструктурой и нарушением почвы. Также указано, что дорога пройдет по действующим лыжным и пешеходным тропам.Участники экскурсии выразили обеспокоенность будущим парка и возможными экологическими последствиями. Они подчеркнули, что первоначально речь шла лишь о застройке 8 гектаров, однако предложения властей постепенно расширяются.