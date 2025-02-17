Владимирская область оказалась на 41 строчке рейтинга российских регионов по качеству жизни. Такие итоги прошлого года опубликовали в «РИА новости». И если в 2023 году наш регион занимал 34

Владимирская область оказалась на 41 строчке рейтинга российских регионов по качеству жизни. Такие итоги прошлого года опубликовали в «РИА новости». И если в 2023 году наш регион занимал 34 место, то в 2024 область опустилась на 41. Рейтинг складывается из различных показателей, среди них – уровень доходов, безопасность, занятость населения, жилищные условия, транспортная инфраструктура, экология