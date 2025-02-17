Вступили в силу новые правила использования материнского капитала для покупки жилья.

Во Владимирской области вступили в силу новые правила использования материнского капитала для покупки жилья. Теперь для приобретения дома необходимо заключение комиссии о пригодности жилья для проживания, которое можно получить в мэрии или администрации сельского поселения в течение месяца. Заявление могут подать как собственники недвижимости, так и семьи, планирующие покупку.Кроме того, оформление стало проще: сервис Социального фонда России на портале «Госуслуги» интегрирован с данными Росреестра, что позволяет автоматически подтягивать информацию о недвижимости. В 2024 году 4,5 тыс. семей области уже воспользовались средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, выделив на эти цели 2,8 млрд рублей.Напомним, ранее мы писали, что