У властей появилась возможность без решения суда лишать юридического статуса региональных операторов по обращению с ТКО. Соответствующий приказ министерства природопользования и

У властей появилась возможность без решения суда лишать юридического статуса региональных операторов по обращению с ТКО. Соответствующий приказ министерства природопользования и экологии Владимирской области опубликован на официальном портале правовой информации. Новый порядок вступил в силу 12 февраля этого года. Так, например, теперь в качестве одного из оснований для лишения юридического лица статуса регоператора достаточно двух