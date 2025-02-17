В 2023 году жительница ЛНР вместе с двумя несовершеннолетними внучками переехала во Владимир. У девочек нет родителей, так что опекунством полностью на бабушке. Женщина попыталась получить

В 2023 году жительница ЛНР вместе с двумя несовершеннолетними внучками переехала во Владимир. У девочек нет родителей, так что опекунством полностью на бабушке. Женщина попыталась получить маткапитал в Пенсионном фонде, но ей отказали, мол, мама девочек умерла до получения гражданства России. За дело взялась прокуратура области. В пресс-службе ведомства рассказали, что отказ Пенсионного фонда не