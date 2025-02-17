Мать девочек умерла до получения гражданства РФ.

Бабушке и ее двум внучкам, которые переехали во Владимир из ЛНР и остались без родителей, было отказано в получении материнского капитала. Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что решение вынесено незаконно.Пенсионерка обратилась в Фонд пенсионного и социального страхования в 2023 году, однако ей отказали, сославшись на то, что мать девочек умерла до получения гражданства РФ. При этом девочки, родившиеся в ЛНР, позже стали гражданками России, что делает отказ необоснованным.Прокуратура направила иск в суд, и отказ фонда был признан незаконным.