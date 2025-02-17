Она посвятила 33 года заботе о пациентах.

Центральная поликлиника Владимира рассказала о кончине врача-инфекциониста Татьяны Владимировны Манагаровой. Она ушла из жизни 16 февраля. Женщине было 57-м лет.Татьяна Владимировна окончила Крымский мединститут в 1992 году и посвятила 33 года заботе о пациентах, заслужив уважение коллег и благодарность граждан за свой профессионализм и отзывчивость.Прощание с ней состоится 18 февраля в 11:00 по адресу: улица Вокзальная, 47. Напомним, ранее мы писали, что