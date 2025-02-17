В мэрии опубликовали информацию о продаже старинного здания с торгов. Речь о доме №39 на улице Большой Московской. Сейчас там на первом этаже располагается кальянная. А когда-то в этом здании

В мэрии опубликовали информацию о продаже старинного здания с торгов. Речь о доме №39 на улице Большой Московской. Сейчас там на первом этаже располагается кальянная. А когда-то в этом здании находилась квартира и мастерская переплетчика Ивана Яковлевича Тимофеева (Тимохина). Иван Тимофеев предоставлял свое жилье для различных целей социал-демократам. Он и сам был участником этой организации.