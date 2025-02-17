Яркий, харизматичный и уже свой — именно таким описывают американского рок-музыканта Марко Мендосу владимирцы. Его бас-гитара звучала на выступлениях многих легендарных групп и известных

Яркий, харизматичный и уже свой — именно таким описывают американского рок-музыканта Марко Мендосу владимирцы. Его бас-гитара звучала на выступлениях многих легендарных групп и известных исполнителей — в их числе «Тин Лиззи», «Вайтснейк», Оззи Осборн, Джон Сайкс и многие другие. Во Владимир звезда мирового уровня приезжает во второй раз. Новая программа и бурные эмоции подготовил музыкант