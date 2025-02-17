Условия контрактов ущемляли права граждан.

Прокуратура Владимира выявила нарушения в договорах участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Условия контрактов ущемляли права граждан, ограничивая их возможность переуступки прав требования и обжалования действий застройщика.В результате прокурор возбудил дела об административном правонарушении и внес представление. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, и права восьми дольщиков восстановлены через внесение изменений в договоры.Напомним, ранее мы писали, что