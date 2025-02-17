Пункты проката, где можно будет бесплатно арендовать предметы первой необходимости для новорожденных, начнут работать во Владимирской области. Они откроются 1 июля, сообщили в региональном

Пункты проката, где можно будет бесплатно арендовать предметы первой необходимости для новорожденных, начнут работать во Владимирской области. Они откроются 1 июля, сообщили в региональном правительстве. Такие пункты появятся в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Родители смогут сэкономить семейный бюджет, взяв в аренду для малыша кроватку, коляску или пеленальный столик. А можно и то и