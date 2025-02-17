Особое внимание уделили разработке рецепта пасхального кулича, который будет учитывать местные традиции.

На днях митрополит Владимирский и Суздальский Никандр посетил хлебокомбинат во Владимире, где обсуждалась идея создания уникального хлебобулочного изделия, которое станет гастрономическим символом региона. В беседе также принял участие вице-губернатор Александр Ремига.Особое внимание уделили разработке рецепта пасхального кулича, который будет учитывать местные традиции.Кроме того, планируется оформление упаковки с православной тематикой и организация праздничных ярмарок перед Пасхой. Реализация данного проекта может значительно способствовать популяризации кулинарии региона. Напомним, ранее мы писали, что