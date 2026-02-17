Заболел Папа Римский. Врач посмотрел его и сказал, что единственное, что его может вылечить - это ночь, проведенная с женщиной. Ну, делать нечего. Вызвал Папа к себе секретаря и стали они кандидатуру подбирать.
- Первое, - говорит Папа, - чтоб слепая была.
- А зачем? - спрашивает секретарь.
- Чтобы не знала, с кем ночь проводит. Второе, чтоб глухонемая была.
- А это зачем?
- Чтоб ничего случайно не услышала и никому не могла рассказать. И самое главное, чтоб у нее была большая грудь.
- А это для чего?!
- А мне такие женщины больше нравятся!
