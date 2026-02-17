О новом законе рассказал депутат Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области.

О новом законе рассказал депутат Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области.— По новым нормам, многодетные семьи сохранят право на ежемесячное пособие по рождению и воспитанию детей, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум в регионе. Ранее выплаты прекращались при любом превышении, порой всего на несколько сотен рублей. Сейчас будет так: если доход на каждого члена семьи превышает прожиточный минимум в регионе меньше чем 10%, то пособие будут платить, — .Например, во Владимирской области с 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 18 371 рубль, поэтому допустимое превышение среднедушевого дохода — не более 1837 рублей.Изменения в законодательстве приняли в Думе сегодня, 17 февраля. Затем его рассмотрят в Совете Федерации и он поступит на подпись к президенту. Несмотря на это, действие закона будет иметь обратную силу. То есть всем, кто имеет право на выплату, ее начислят по новым правилам с 1 января 2026 года. Соцфонд сделает автоматический перерасчет задним числом. Заявление при этом писать не нужно.