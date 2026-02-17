Интерес к символичным датам не угасает.

Во Владимирской области 26 июня 2026 года станет по‑настоящему свадебным днем. В эту красивую дату узаконят отношения сразу 188 пар. Такие данные региональное Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов.Но не только 26.06 приглянулось влюбленным. В топе популярных дат этого года также 06.06.2026 — 124 брака, 08.08.2026 — 96 свадеб, 20.06.2026 — 85 торжеств.Интерес к символичным датам не угасает. Уже сейчас на 8 июля в органы ЗАГС Владимирской области подано 32 заявления — похоже, и этот день может пополнить список востребованных дат.В 2025 году рекордсменом по количеству свадеб стало 25.07.2025 — тогда в брак вступили 148 пар.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .