В истории с гостевым домом «Панорама» намечается новый поворот: отныне с его владельца будут взимать по 1000 рублей ежедневно за неисполнение решения суда о сносе здания. Об этом на прошедшей

В истории с гостевым домом «Панорама» намечается новый поворот: отныне с его владельца будут взимать по 1000 рублей ежедневно за неисполнение решения суда о сносе здания. Об этом на прошедшей пресс-конференции заявил прокурор Владимирской области Иван Грибов. Напомним, решение о сносе «Панорамы» Октябрьский районный суд вынес еще в мае 2016 года. Иск тогда подала Государственная