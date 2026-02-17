Неубранный снег стал причиной частичного обрушения кровли многоквартирного дома №28 на улице Мира в Карабаново. Случай произошёл 14 февраля. Александровской городской прокуратурой

Неубранный снег стал причиной частичного обрушения кровли многоквартирного дома №28 на улице Мира в Карабаново. Случай произошёл 14 февраля. Александровской городской прокуратурой проводится проверка. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности заместителя городского прокурора Михаил Шаталов. Установлено, что в пятиэтажном шестиподъездном жилом доме над шестым подъездом произошло частичное обрушение кровли, предварительной причиной которого стало скопление снежных