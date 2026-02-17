Объект возводят в рамках национального проекта, а его стоимость превышает 1 млрд рублей.

Контракт заключили 26 июля 2024 года между МКУ «УЖКХ Александровского муниципального округа» и ООО «КАПСТРОЙ ГРУПП». Срок сдачи объекта — 1 июня 2026 года.При проверке прокуратуры , что работы идут с отставанием от графика. На данный момент не до конца смонтировали системы водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в здании до сих пор нет отопления.Прокурор объявил предостережения заказчику и подрядчику и напомнил, что школа имеет повышенную общественную значимость для округа и срывать сроки недопустимо. Теперь городская прокуратура держит завершение строительства на особом контроле.