Опытный врач-уролог Антон Башарин, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи и главный внештатный специалист мин­здрава Владимирской области, разъяснил, почему важно не откладывать заботу о себе.Чтобы ночью крепко спатьМужское здоровье – залог полноценной жизни каждого мужчины, независимо от возраста. Это комплекс физиологических, психологических и социальных факторов, определяющих самочувствие и благополучие. Важно понимать, что забота о мужском здоровье начинается с младенчества и продолжается на протяжении всей жизни.С раннего возраста мы уделяем внимание правильному развитию мочеполовой системы, чтобы обеспечить полноценную репродуктивную функцию в будущем. У подростков и взрослых мужчин на первый план выходят инфекционно-воспалительные заболевания, которые могут сказаться на общем самочувствии и репродуктивном здоровье. С возрастом риски возрастают, проявляясь в онкологических заболеваниях, а также в увеличении предстательной железы и ухудшении качества мочеиспускания.Проблемы с мочеиспусканием, такие как ночные пробуждения, могут привести к недосыпу и усталости. Поэтому своевременное обращение к врачу при появлении любых беспокоящих симптомов – залог сохранения здоровья и долголетия.По словам Антона Башарина, ключевыми сигналами, требующими визита к специалисту, являются:– болевые ощущения в области репродуктивных органов, промежности, внизу живота,– учащённое мочеиспускание,– ухудшение качества мочеиспускания, ослабление струи,– примесь крови в моче – тревожный симптом, требующий немедленного внимания.Своевременность – ключ к выздоровлениюПрофилактика – основа мужского здоровья. Ведение активного образа жизни, борьба с избыточным весом и гиподинамией являются важнейшими мерами. Сидячий образ жизни может привести к застойным явлениям в органах малого таза и воспалительным процессам. Избыточный вес, в свою очередь, способствует развитию метаболического синдрома, снижению уровня тестостерона и повышению риска сахарного диабета второго типа.Регулярная диспансеризация и профилактические осмотры играют решающую роль в раннем выявлении заболеваний. В рамках диспансеризации проводятся анализы мочи для выявления воспалений, определяются онкомаркеры, такие как ПСА (простат-специфический антиген) для диагностики рака предстательной железы. Поскольку рак простаты на ранних стадиях протекает бессимптомно, своевременное выявление является ключом к успешному лечению и продолжительной жизни. УЗИ почек и биохимический анализ крови также помогают обнаружить патологии внутренних органов и оценить функцию почек.– Важно помнить: мужчины, несмотря на то, что они «сильная половина», не должны игнорировать тревожные симптомы. Терпение и откладывание визита к врачу могут усугубить заболевание. Профилактика и своевременное обращение за медицинской помощью – залог долгой и качественной жизни, – заключил врач-уролог.