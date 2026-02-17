Во Владимирской области определили победителей регионального этапа юниорского конкурса «Подрост». Трое талантливых школьников из Владимира признаны лучшими за свои научные проекты по

Во Владимирской области определили победителей регионального этапа юниорского конкурса «Подрост». Трое талантливых школьников из Владимира признаны лучшими за свои научные проекты по изучению и охране лесной природы. Об этом поделились в облправительстве. Участники представляли исследовательские работы по таким направлениям, как лесоведение, экология лесных животных и растений, а также проектная природоохранная деятельность. Из пресс-релиза правительства области