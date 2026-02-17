Следователи региона проводят проверки по факту гибели троих жителей региона из-за схода снежных масс и обрушения конструкций. Трагедии произошли в середине февраля на территории частных

Следователи региона проводят проверки по факту гибели троих жителей региона из-за схода снежных масс и обрушения конструкций. Трагедии произошли в середине февраля на территории частных домовладений в Александровском, Петушинском и Киржачском районах. Об этом сообщили в СК области. Жертвами стихии стали пожилые люди: в Александрове и деревне Молодино женщины попали под завалы при расчистке снега