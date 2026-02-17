В четверг, по прогнозу синоптиков, на центральную часть России вновь обрушится сильный снегопад. Как сообщает Гидрометцентр РФ, причина таких погодных условий — выход средиземноморского

В четверг, по прогнозу синоптиков, на центральную часть России вновь обрушится сильный снегопад. Как сообщает Гидрометцентр РФ, причина таких погодных условий — выход средиземноморского циклона с юга на север. В большинстве центральных областей, включая 33 регион, ожидается сильный снег с метелью при ветре с порывами до 20 метров в секунду. Пока же владимирские коммунальные службы