Теперь разбираться в деле предстоит Петушинскому районному суду.

В Петушинском районе дошло до суда дело о масштабной торговле контрафактными сигаретами. Обвиняемая — местная жительница, которая, по версии следствия, вместе с мужем организовала сбыт немаркированных сигарет в своем продуктовом магазине.Летом прошлого года супруги решили подзаработать на продаже нелегальных сигарет и включили их в ассортимент продуктового магазина. В ноябре муж обвиняемой съездил на рынок в Москву и закупил более 2 тысяч пачек немаркированных сигарет разных марок.В декабре незаконную деятельность . Из оборота изъяли контрафактную табачную продукцию на сумму свыше 270 тысяч рублей.Женщина полностью признала вину. Заместитель прокурора Петушинского района утвердил обвинительное заключение — фигурантку обвиняют по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).Теперь разбираться в деле предстоит Петушинскому районному суду.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .