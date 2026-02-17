Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, предусматривающих введение штрафов за продажу маркированных товаров с истёкшим сроком годности.

Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, предусматривающих введение штрафов за продажу маркированных товаров с истёкшим сроком годности. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Теперь предпринимателям придётся заплатить по 10 тыс. рублей за каждый реализованный просроченный товар с маркировкой. А для юридических лиц штраф составит 20 тыс. рублей.Отмечается, что с 1 марта текущего года наказывать будут лишь за продажу БАДов, пива и ряда слабоалкогольных напитков с истёкшим сроком годности. Однако уже с лета (в случае окончательного принятия законопроекта) санкции станут выносить за всю продукцию с обязательной маркировкой.«Эти и другие изменения позволят оперативно реагировать на выявленные правонарушения в сфере оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке», — подчеркнул народный избранник.