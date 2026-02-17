Днем 17 февраля в микрорайоне Юрьевец города Владимира произошло столкновение рейсового автобуса и внедорожника. Авария случилась на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе улицы

Днем 17 февраля в микрорайоне Юрьевец города Владимира произошло столкновение рейсового автобуса и внедорожника. Авария случилась на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе улицы Ноябрьской. Об этом сообщили в МВД региона. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса «Хёндай» при перестроении не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло в ехавший попутно «УАЗ». Несмотря на то,