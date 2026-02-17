Пятый Всероссийский молодежный образовательный форум Юг Молодой состояться в 2026 году в Запорожской области.

Пятый Всероссийский молодежный образовательный форум Юг Молодой состояться в 2026 году в Запорожской области.Регистрация участников открыта до 15 марта на сайте Росмолодежь.События. Программа форума охватит пять тематических направлений, посвященных креативным индустриям, цифровым технологиям, управленческим компетенциям и работе с молодежью.Для тех, кто не сможет присутствовать очно, предусмотрена онлайн-программа с возможностью участвовать в лекциях, смотреть записи выступлений экспертов и общаться с другими участниками в цифровом формате. Ключевым событием станет грантовый конкурс Росмолодежь.Гранты: участники смогут претендовать на поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию своих инициатив в одной из 18 номинаций.