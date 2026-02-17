Новая волна атмосферного фронта, сопровождающегося сильным снегопадом, метелью и шквалистым ветром с порывами до 18 м/с, стала причиной локальных отключений электроснабжения в населённых

Новая волна атмосферного фронта, сопровождающегося сильным снегопадом, метелью и шквалистым ветром с порывами до 18 м/с, стала причиной локальных отключений электроснабжения в населённых пунктах Вязниковского, Гороховецкого, Селивановского и Судогодского муниципальных округов, сообщают во «Владимирэнерго». К устранению последствий непогоды привлечены 24 бригады компании: 85 энергетиков, 31 единица спецтехники. Для временной подачи электроэнергии используются резервные источники электроснабжения.