Мошенники продолжают обирать жителей Владимирской области на миллионы рублей. Несмотря на постоянные предупреждения, злоумышленники находят новые жертвы.16 февраля в полицию обратилась 58‑летняя жительница Владимира. Женщина стала жертвой изощренной схемы обмана. Аферист представился сотрудником «Росфинмониторинга», убедил жертву, что так можно спасти сбережения от мошенников. Мошенник был на связи с женщиной неделю. За это время пенсионерка тайно от родных выполнила 15 переводов на счета, указанные злоумышленником. Итоговая сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей.Ещё одна жертва — 65‑летняя владимирская пенсионерка — потеряла почти 3 млн рублей. Схема оказалась другой, но не менее эффективной для аферистов. Злоумышленник убедил женщину перевести все сбережения на «безопасный счёт». По указанию звонившего пенсионерка дважды встречалась с курьерами и добровольно отдала им все свои накопления.По обоим случаям следователи уже возбудили уголовные дела, в пресс-службе УМВД.