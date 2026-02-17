В Коврове прошли масштабные соревнования по зимнему полиатлону, на которые съехались около ста сильнейших спортсменов из 12 регионов страны. Сборная Владимирской области успешно выступила

В Коврове прошли масштабные соревнования по зимнему полиатлону, на которые съехались около ста сильнейших спортсменов из 12 регионов страны. Сборная Владимирской области успешно выступила на родной земле, заняв второе место в общекомандном зачете. Об этом рассказали в Минспорта региона. Участники соревновались в троеборье с лыжной гонкой в рамках юниорского первенства и студенческих стартов. В личном