Пушкин на приеме у Сталина.
- Здравствуйтэ, таварыш Пушкын!
- Здравствуйте, товарищ Сталин!
- Как ви живетэ, таварыш Пушкын?
- Плохо, товарищ Сталин!. Квартирка у меня сырая. Чихаю, кашляю постоянно.
Сталин снимает телефонную трубку, набирает номер:
- Домоуправление? Здравствуйтэ, с вамы таварыш Сталын гаварыт! Тут ко мне Пушкын прышел, жалуется, что квартырка у него сырая, что он чихает и кашляет, панимаешь?.. Заранээ прызнатэлэн!... Кладет трубку.
- А что ви сейчас пишэтэ, таварыш Пушкын?
- Да ничего не пишу. Редакция не берет моих стихов, уже все гонорары кончились, жить не на что...
Сталин вновь снимает трубку, набирает номер:
- Рэдакцыя? Здравствуйтэ, с вамы таварыш Сталын гаварыт! Тут ко мне Пушкын пришел, жалуется, что ви у нэго стыхы нэ б
