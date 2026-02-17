Теперь администрация исправительного учреждения обязана выполнить ремонт.

Во Владимире суд встал на сторону прокуратуры: администрацию «Владимирского централа» обязали отремонтировать камеры четвертого режимного корпуса.Причиной разбирательства стала проверка, которую провела Владимирская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Инспекторы обнаружили серьезные недостатки: отслоение штукатурки и краски на стенах и потолке, наличие грибка в помещениях.Прокурор в суд с требованием привести камеры в надлежащее санитарное состояние.Суд поддержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил иск. Теперь администрация исправительного учреждения обязана выполнить ремонт.