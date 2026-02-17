В ночь с понедельника на вторник на улицы вывели 61 единицу спецтехники.

Коммунальные службы Владимира устраняют последствия ночной метели. Спецтехника и бригады дворников работают в круглосуточном режиме, в администрации.В ночь с понедельника на вторник на улицы вывели 61 единицу спецтехники. За сутки из города вывезли более 7 900 кубометров снега. Большегрузные самосвалы совершили свыше 360 рейсов на снегосвалку.С раннего утра 17 февраля коммунальщики очищали магистрали и внутриквартальные дороги, в том числе в отдаленных микрорайонах.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .