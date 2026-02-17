К нарушителям применили меры административного воздействия.

Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции во Владимирской области. Специалисты ведомства по разным показателям и нашли немало нарушений.По физико‑химическим показателям (общая оценка качества) исследовали 523 пробы и 9,5 % не соответствовали нормативам. Также наличие жиров немолочного происхождения среди 91 пробы выявили в 5,5 % случаев. На кишечную палочку, патогены, дрожжи проанализировали 1 186 проб, нестандарт составил 8 %.К нарушителям применили меры административного воздействия.