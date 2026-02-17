Завтра, 18 февраля, во Владимире пройдет XXXVIII Общегородской диктант, посвященный Международному дню родного языка и 200-летию со дня рождения великого русского писателя Михаила Евграфовича

Завтра, 18 февраля, во Владимире пройдет XXXVIII Общегородской диктант, посвященный Международному дню родного языка и 200-летию со дня рождения великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Поучаствовать в акции и проверить свою грамотность могут все желающие. Об этом поделились в облправительстве. Мероприятие начнется в 17:30 в областной научной библиотеке, куда можно прийти лично или присоединиться к