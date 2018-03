Адвокаты Дональда Трампа потребовали от бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани Клиффорд выплатить 20 миллионов долларов за нарушение соглашения о неразглашении информации. Об этом сообщил телеканал CNN. Документы были поданы в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Адвокаты Дональда Трампа потребовали от бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани Клиффорд выплатить 20 миллионов долларов за нарушение соглашения о неразглашении информации. Об этом сообщил телеканал CNN. Документы были поданы в Верховный суд Лос-Анджелеса.Ранее в него обратилась сама Клиффорд с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом более 10 лет назад.Юристы президента попросили передать дело в федеральный окружной суд в Калифорнии. Адвокаты указывают, что Клиффорд нарушила соглашение не менее 20 раз. За каждый из этих случаев экс-порноактриса должна выплатить по миллиону.В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд за месяц до президентских выборов, чтобы она не рассказывала об интимной связи с Трампом в июле 2006 года.Издание отмечает, что бизнесмен в это время состоял в браке с Меланьей Трамп. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент не имел внебрачных связей с упомянутой женщиной.Между тем, адвокат экс-порноактрисы Майкл Авенатти назвал действия Трампа противоречивыми, поскольку ни он, ни Коэн не являлись сторонами соглашения, и ничего о договоре не знали.How can President Donald Trump seek $20 million in damages against my client based on an agreement that he and Mr. Cohen claim Mr. Trump never was a party to and knew nothing about? #notwellthoughtout #sloppy #checkmate— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 17 марта 2018 г.В пятницу, 16 марта, Авенатти в эфире CNN также заявил, что его подопечной угрожали физической расправой, если она будет рассказывать о своей связи Трампом, передает ТАСС.