Участники мероприятия исполняли музыкально-хореографические и литературно-музыкальные композиции, демонстрировали костюмированные сценки о Правилах дорожного движения.

В городе Коврове на базе средней общеобразовательной школы №15 состоялся конкурс-фестиваль песни по безопасности дорожного движения «Безопасный перекресток». Организаторами мероприятия выступили отделение ГИБДД МО МВД России «Ковровский» при поддержке автошколы ВОА и Управление образование по городу Коврову.В конкурсе приняли участие девять команд из ковровских образовательных учреждений. Команды исполняли музыкально-хореографические и литературно-музыкальные композиции, демонстрировали костюмированные сценки о Правилах дорожного движения и дорожной безопасности. Дети выступали с большим удовольствием, передавая зрителям хорошее настроение. Представители жюри акцентировали внимание на оригинальности темы и ее раскрытии, своеобразности придуманного текста и выбранной мелодии, эмоциональном воздействии, использовании сценических костюмов и реквизитов, а главное – на соответствие заявленной теме. Все команды выступили на высшем уровне. А безупречная подготовка и знание ПДД говорят о большом вкладе в воспитание и обучение детей в данном направлении.По итогам конкурса команда гимназии №1 заняла первое место, на втором месте – команда средней общеобразовательной школы № 23 и третье место – у команды школы № 14. Победители получили заслуженные грамоты и, конечно же, всеми любимые сладкие подарки. Жюри отдельно отметили выразительность и эмоциональность выступлений Григораш Анастасии – ученицы школы № 23, Базуновой Анны и Базуновой Ольги из гимназии № 1 и Лихачевой Александры – ученицы школы № 14.