Россиянин Олег Витров, который вместе с семью другими пострадавшими во время произошедшей накануне аварии на канатной дороге на горнолыжном курорте Гудаури был доставлен в Тбилиси, выписан из больницы и вернулся на курорт, где продолжает кататься на лыжах.

Россиянин Олег Витров, который вместе с семью другими пострадавшими во время произошедшей накануне аварии на канатной дороге на горнолыжном курорте Гудаури был доставлен в Тбилиси, выписан из больницы и вернулся на курорт, где продолжает кататься на лыжах.Как сообщил журналистам в субботу первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который посетил пострадавших в Национальном медицинском центре в Тбилиси, российский турист сам попросил утром вернуть его в Гудаури, чтобы не потерять день. "А это значит, что психологический барьер преодолен", — цитирует слова Кумсишвили "Интерфакс".Министр сообщил также, что сейчас курорт Гудаури работает в обычном режиме. Говоря о пострадавших, он рассказал, что врачи оценивают их состояние как стабильное. Двое пострадавших уже выписаны из клиники, остальных выпишут в ближайшее время. Нормально чувствует себя и пострадавшая гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности. Она продолжает лечение в тбилисской клинике Medi Club. Женщина с Украины, которой в пятницу была сделана операция, пока находится в реанимации, но состояние ее стабильное.В результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта пострадали 11 человек: шесть граждан России, четверо – Украины и одна подданная Швеции.