Заткнуться и убираться посоветовал России вслед за главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном президент Украины Петр Порошенко. Наше послание России такое же, написал Порошенко в своем Twitter.

Заткнуться и убираться посоветовал России вслед за главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном президент Украины Петр Порошенко. Наше послание России такое же, написал Порошенко в своем Twitter.Гэвин Уильямсон заявил ранее, что отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля — жестокий и возмутительный акт. Премьер-министр Великобритании после инцидента с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери выслала из Лондона 23 сотрудника российской дипмиссии, напоминает РИА Новости. Теперь в Лондоне ждут ответных шагов Москвы. Они уже согласованы, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери на лавочке у торгового центра. В Лондоне считают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". При этом этот газ в России никогда не производился. Зато в 13 километрах от Солсбери находится лаборатория "Портон-Даун", где велись работы с нервно-паралитическими отравляющими веществами.Москва предложила Лондону совместно разобраться в деле об отравлении участника шпионского обмена Сергея Скрипаля и российской гражданки – его дочери Юлии. Тереза Мэй отозвала приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить столицу Британии. В ответ Лавров пообещал, что Москва в ответ на высылку россиян из российского посольства в Лондоне вышлет из России британских дипломатов.