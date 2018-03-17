Енот, сбежавший от спасателей в Сочи, исполнил прыжок, похожий на трюк актера Тома Круза на съемках одного из фильмов серии Миссия невыполнима. На записи видно, как зверек, обнаруженный прохожими на фонарном столбе, отодвигается от пытающихся поймать его людей, а затем прыгает вниз. Сначала видео было размещено на канале Вести Сочи в YouTube, а затем появился и Coub, в котором енот действует под музыку из фильма Миссия невыполнима.

Енот, сбежавший от спасателей в Сочи, исполнил прыжок, похожий на трюк актера Тома Круза на съемках одного из фильмов серии "Миссия невыполнима". На записи видно, как зверек, обнаруженный прохожими на фонарном столбе, отодвигается от пытающихся поймать его людей, а затем прыгает вниз. Сначала видео было размещено на канале "Вести Сочи" в YouTube, а затем появился и Coub, в котором енот действует под музыку из фильма "Миссия невыполнима".Инцидент произошел на улице Яна Фабрициуса в Сочи. Как енот оказался на вершине фонарного столба, неизвестно. После безуспешных попыток заманить зверька приманкой в люльку подъемника решено было попробовать поймать его в мешок. В итоге енот спрыгнул на растянутый внизу тент и сбежал от спасателей.